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Karaman'da 75 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu

Karaman'da 75 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu
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Karaman'da 75 yaşındaki Şerife Aladağ, komşuları tarafından haber alınamaması üzerine evinde ölü bulundu. Olay yeri incelemesi ve otopsi için cenazesi Konya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Karaman'da 75 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

KARAMAN - Karaman'da kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki Şerife Aladağ, evinde ölü bulundu.

Olay, Sakabaşı Mahallesi 876. Sokak üzerinde bulunan tek katlı müstakil evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tek başına yaşayan Şerife Aladağ'dan haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde kapıyı açan olmayınca olay yerine itfaiye çağırıldı. İtfaiye ekiplerinin kilitli kapıyı kırarak açması üzerine içeriye giren ekipler yaşlı kadını çürümüş halde cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı çalışmanın ardından yaşlı kadının cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlene bilmesi için otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET AKİF ORHAN - 3.Sayfa
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