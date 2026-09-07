Karaman'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Karaman'da aynı istikamette seyreden iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Karaman-Mersin kara yolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.K. idaresindeki 70 DD 773 plakalı Tofaş marka otomobil, önünde seyretmekte olan K.K. yönetimindeki 70 ACY 193 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan her iki araç da bariyerlere çarparak savruldu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, 70 DD 773 plakalı otomobilin sürücüsü D.K. ve diğer araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Eşim ve kızım yaralandı

Kazaya karışan sürücü K.K., "Bir araç vardı onu sollamaya geçtim. Sollamaya çıktığımı fark etmeyen araç benim aracıma arkadan çarptı. Bariyerlere çarptık, sonra geldi bir daha benim aracıma çarptı. Eşim ve kızım yaralandı" dedi. Jandarma ve polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan araçlarsa yapılan incelemelerin ardından çekiciyle bulundukları yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı