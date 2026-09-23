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Karaman Beyazkent'te motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi yaralandı

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Karaman Beyazkent'te motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi yaralandı
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Karaman'da Beyazkent Mahallesi Şehir Hamza Çetin Bulvarı'nda hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karaman'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Beyazkent Mahallesi Şehir Hamza Çetin Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.B. (17) idaresindeki 70 ACF 932 plakalı motosiklet ile A.Ö. yönetimindeki 70 ER 320 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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