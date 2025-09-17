Karakoyunlu'da Balya Makinesine Kapılan Genç Hayatını Kaybetti

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Kerimbeyli köyünde tarlada balya makinesine kapılan genç yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, tarlada çalışan Fuat Malgaz (28) henüz belirlenemeyen bir nedenle kıyafetinin balya makinesinin şaftına takılması sonucu makineye kapıldı. Ağır yaralanan Malgaz, çevredekilerin müdahalesiyle makineden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Malgaz, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Talihsiz gencin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi sonrası gencin cenazesi alınarak Kerimbeyli köyünde toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - IĞDIR