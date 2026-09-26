Haberler

Karaköprü'de hırsızlıktan 5 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karaköprü'de hırsızlıktan 5 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hırsızlığından 5 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı. Karakoldaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

Binada hırsızlık yaptığı gerekçesiyle hakkında 5 yıl 9 say kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 5 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.G. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yakalanan şahıs, karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 38 sitede yayınlandı.
Fenerbahçe'de formayı unutan isim milli takımda şov yaptı

Fenerbahçe'de formayı unutan isim milli takımda şov yaptı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Günlerdir kusuyordu! Savcı acil serviste hayatını kaybetti

Günlerdir kusuyordu! Savcı acil serviste hayatını kaybetti
Üniversite kulübünün akılalmaz ritüeli! Polis bodruma indi, gördüklerine inanamadı

Üniversite kulübünün akılalmaz ritüeli! Polis bodruma inince şok oldu
3 ay tedavi gördü ama olmadı! Barış Özbay eski hayatına geri döndü

Barış eski hayatına geri döndü! Son hali içler acısı
Türkiye Basın Federasyonu, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu protesto etti

Türkiye Basın Federasyonu'ndan İsrail Büyükelçiliği önünde protesto
Müze açılışında gözler Bianca Censori’deydi! Cesur tarzı dikkat çekti

Müze açılışına öyle bir geldi ki herkes ona baktı
Almanya’yı karıştıran Türk kadın! 5,9 milyon euroluk servete el konuldu

Almanya’yı karıştıran Türk kadın! Renk renk arabalarına el konuldu
İki çocuğun müstehcen görüntüleri yabancı sitelerde çıktı, 2 kişi hemen tutuklandı

2 çocuğun görüntüleri yabancı sitelerde çıktı, 2 kişi hemen tutuklandı