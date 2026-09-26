Karaköprü'de hırsızlıktan 5 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs tutuklandı

Karaköprü'de hırsızlıktan 5 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hırsızlığından 5 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı. Karakoldaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklandı.
Binada hırsızlık yaptığı gerekçesiyle hakkında 5 yıl 9 say kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 5 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.G. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yakalanan şahıs, karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı