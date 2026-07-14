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Jandarma aranan 2 şahsı yakaladı

Jandarma aranan 2 şahsı yakaladı
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, kasten yaralama ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki şahıs yakalandı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, kasten yaralama suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.A. isimli şahıs ile vergi usul kanununa muhalefet suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.P. isimli şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar karakola götürüldü. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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