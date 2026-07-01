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Uşak'ta kamyon traktöre çarptı: 1 yaralı

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Uşak'ın Karahallı ilçesinde kamyonun traktöre arkadan çarpması sonucu traktör sürücüsü yaralandı.

Uşak'ın Karahallı ilçesinde kamyonun traktöre arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Uşak'ın Karahallı ilçesine bağlı Buğdaylı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ş. (43) yönetimindeki 20 NC 951 plakalı kamyon, önünde ilerleyen F.A. (71) idaresindeki 20 NP 867 plakalı traktöre arkadan çarpması sonucu traktör devrildi.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince traktör sürücüsü F.A. Karahallı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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