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Karadeniz Sahil Yolu'nda Heyelan: Ulaşım Kapandı

20 Aralık 2023 12:28 Güncelleme: 12:30 Abone Ol

Artvin'in Hopa ile Kemalpaşa ilçeleri arasında meydana gelen heyelan sonucu Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayoluna indi. Karayolu ekipleri çalışma başlattı ve trafiğe tek yönlü olarak açıldı.