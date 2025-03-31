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Karadeniz'de Tespit Edilen Mayın Etkisiz Hale Getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Su Altı Savunma (SAS) timi tarafından Karadeniz'in Kefken açıklarında tespit edilen mayının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Su Altı Savunma (SAS) timi tarafından Karadeniz'in Kefken açıklarında tespit edilen mayının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB, Karadeniz'in Kefken açıklarında tespit edilen mayının Su Altı Harekat ve Kurtarma Komutanlığına bağlı SAS timi tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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