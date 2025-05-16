Karadeniz'de Katil Arılara Karşı Terminator Böceklerle Mücadele

Karadeniz'de Katil Arılara Karşı Terminator Böceklerle Mücadele
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Karadeniz ormanlarında 'katil arı' olarak bilinen gal arısıyla mücadele için labaratuvar ortamında üretilen terminatör böcekler doğaya salındı. Bartın ilinde gerçekleştirilen salım programına yerel protokol de katıldı, kestane ağaçlarının korunması hedefleniyor.

Karadeniz'de "katil arılara" karşı "terminatör böceklerle" mücadele

BARTIN - Karadeniz ormanlarında "katil arı" olarak bilinen gal arısı ile "terminatör böcek" olarak bilinen ve labaratuvar ortamında çoğaltılan yararlı böceklerle mücadele ediliyor.

Karadeniz ormanlarında, kestane ağaçlarını kurutan ve bal üretimine büyük darbe vuran gal arıları ile mücadele sürüyor. Tüm Karadeniz'de olduğu gibi Bartın il sınırlarında da gal arısı ile mücadele sürüyor. Labaratuvar ortamında üretilen ve terminatör olarak bilinen yararlı böcekler doğaya salındı.

Bartın'ın Amasra ilçe Çakrazova mevkiindeki ormanda gerçekleştirilen 3 bin adet yararlı böcek salım programına Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve beraberindeki il protokolü de katıldı.

Sabahtan ise Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesindeki ormanlık alanda da 3 bin adet yararlı böcek salımı yapıldığı öğrenildi.

Kestane ağaçlarının yoğun olduğu bölgelerde gerçekleştirilen salımın, yararlı böceklerin üretimi ile doğru oranda artarak devam edeceği belirtildi.

Böcek salımına katılan Bartın Valisi Nurtaç Arslan da, kestane ve bal arılarının düşmanı olan gal arıları ile mücadeyi doğal yöntemlerle sürdürüldüğünü belirtti. Vali Arslan, hem kestane hemde bal hasadında bereketli bir sezon geçirilmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT DEMİR - 3.Sayfa
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