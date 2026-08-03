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Saldırıya uğrayan AGN Ragnar Zonguldak'a demirledi

Saldırıya uğrayan AGN Ragnar Zonguldak'a demirledi
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25 Temmuz'da Sulina'dan çıkarken İHA saldırısına uğrayan Palau bayraklı AGN Ragnar kargo gemisi, yaşam mahalli ve köprü üstü hasarla Zonguldak açıklarına demir attı. Ramazan Bey römorkörüyle getirilen gemi, incelemelerin ardından tersaneye çekilecek.

Karadeniz'de ticari gemilerine yönelik saldırılarda isabet alan bir kargo gemisi, Zonguldak açıklarına demirledi.

25 Temmuz'da Ukrayna'nın Sulina Limanı'ndan çıkarken saldırıya uğrayan AGN Ragnar kargo gemisinin yaşam mahali ve köprü üstünde büyük hasar meydana geldi. Saldırı sonrası gemide yangın çıktı, personel ise tahliye edildi. Gemiye İnsansız Hava Aracı ile saldırı yapıldığı öne sürüldü.

Ramazan Bey römorkörü, söz konusu gemiyi dün itibariyle Türkiye karasularına doğru çekmeye başladı. Gemi bu akşam saatlerinde Zonguldak Limanı açıklarına demirledi.

İstanbul merkezli AGN Ship Management filosunda yer alan geminin yaklaşık 90 metre uzunluğunda olduğu; daha önce de "Mercy" adıyla faaliyet gösterdiği, 2025 yılında AGN Ship Management filosuna katıldığı öğrenildi.

Palau bayraklı geminin yaşam mahallindeki yangın sonrası oluşan hasarı görüntülendi. Geminin incelemelerin ardından tersaneye çekileceği öne sürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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