Karadağ'da Türk Vatandaşlarına Yönelik Gösteriler Üçüncü Gecede de Devam Etti

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da Türk vatandaşları aleyhindeki gösteriler, üçüncü gecesinde de devam etti. Yüzlerce gösterici, Karadağ hükümeti binası önünde toplandı.

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da Cumartesi günü genç bir Karadağ vatandaşının Türk vatandaşlarının da karıştığı olayda bıçakla yaralanmasının ardından başlayan etnik gerginlik ve protestolar, üçüncü gecesinde de devam etti. Karadağ hükümeti binasının önünde toplanan yüzlerce gösterici, "Ey Türk, dışarı" ve "Türkler defolun" sloganları attı. Göstericilerin aynı zamanda Karadağ hükümetindeki Boşnak kökenli Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç'i de hedef alarak, "İbro, dışarı" sloganları attığı duyuldu.

Polis, hükümet binasının yanı sıra şehir merkezinde ve Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçiliği'nin çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis tarafından yayımlanan bir açıklamada hükümet binası önündeki protestoya meşaleler ve uyuşturucu madde ile katılmak isteyen yüzleri maskeli 11 kişinin gözaltına alındığı ve bunlardan dokuzunun yetişkin olmadığı duyuruldu. Olaya ilişkin açıklamasında polis, ebeveynlere çocuklarının istismar edilmesine ve herhangi bir şiddet olayına alet edilmelerine engel olmaları için çağrı yaptı.

Türk vatandaşlarına ait işletmeler kapandı

Podgoritsa'da Türk vatandaşlarına yönelik saldırılar ve Türklere ait işletmelerin kundaklanmasının ardından Türklere ait iş yerleri, güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.

Diğer taraftan başkent Podgoritsa'daki olaylar dün gece sahil kentlerinden Bar'a da sıçradı. Karadağ basınında yer alan haberlere göre dün gece kentteki iki Türk işletmesi saldırıya uğradı. Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçiliği de bugün bir açıklama yayımlayarak Karadağ hükümeti tarafından alınan karar çerçevesinde umumi pasaport hamili Türk vatandaşlarının 30 Ekim tarihinden itibaren Karadağ'a seyahatlerinde vize rejimine tabi tutulacaklarını duyurdu. - PODGORICA