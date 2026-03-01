Haberler

Pakistan'da ABD Büyükelçiliği önünde protesto: 8 ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan'ın Karaçi şehrinde ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına tepki olarak düzenlenen protestoda güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'nın Karaçi şehrinde ABD-İsrail ortaklığında İran'a yönelik düzenlenen saldırılara tepki gösteren kalabalık bir grup, ABD Büyükelçiliği önünde protesto düzenledi. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik dün başlattığı ortak saldırılar pek çok ülkede tepkiyle karşılandı. Pakistan'nın Karaçi şehrinde saldırılara tepki gösteren kalabalık, ABD Büyükelçiliği'ne saldırdı. Göstericilerin tepkisinin ardından büyükelçiliği koruyan güvenlik güçleri, göz yaşartıcı gaz, cop ve tazyikli su kullandı. Çıkan olaylarda 8 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

Lahor'da 5 bin kişi ABD ve İsrail'e tepki gösterdi

Pakistan'ın Lahor kentinde yaklaşık 5 bin kişi ABD-İsrail ortak saldırılarını protesto etti. Protestocular "Kahrolsun ABD" ve "ABD teröristtir" sloganları attı. Protestocular, ABD-İsrail ortaklığında dün düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in portrelerini taşıdı.

Pakistan'ın diğer bazı şehirlerinde de barışçıl gösteriler düzenlendi. - KARAÇİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD ve İsrail, İran'a yeni saldırı başlattı! Tahran'da şiddetli patlamalar yaşanıyor

ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Tahran'da büyük patlama
Kazakistan'dan İran'a tepki, Körfez ülkelerine açık destek

Türk devletinden İran'a tepki, Körfez ülkelerine açık destek
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük

Doğruysa Trump savaşı bitirmez! İşte ABD üslerindeki son durum
Hamaney'in ölümü sonrası iki ülkede kutlama sesleri

Hamaney'in ölümü sonrası iki ülkede kutlama sesleri
Halefi açıkladı: Hamaney olası saldırıya karşı ekstra bir güvenlik önlemi almadı

Halefi açıkladı: Hamaney ekstra güvenlik önlemi almadı
ABD'li eski askerden küstah sözler: İran'dan sonra sıra Türkiye'de

Bakın şu küstahın dediğine: İran'dan sonra sıra Türkiye'de
Husilerden İran'a açık destek, ABD'ye rest: Üsleri hedef almak meşru bir hak

Arap ülkesinden İran'a açık destek, ABD'ye rest