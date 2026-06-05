Haberler

Karacasu'daki anıt ağaçlar yaz dönemine hazırlandı

Karacasu'daki anıt ağaçlar yaz dönemine hazırlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Kahvederesi ve Nacıpınar yaylalarındaki anıt ağaçların yaz dönemi bakım ve budama çalışmaları tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda ağaçların kuruyan dalları budanarak güvenlik önlemleri alındı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulunan Kahvederesi ve Nacıpınar yaylalarındaki anıt ağaçların yaz dönemi bakım ve budama çalışmaları tamamlandı.

Özellikle yaz aylarında serin havası nedeniyle vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Kahvederesi ve Nacıpınar yaylalarında yer alan anıt ağaçlar için bakım çalışması gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün yaz dönemi bakım programı kapsamında yürütülen çalışmalarda, ağaçların kuruyan dalları budanarak muhtemel kırılma ve kopmalara karşı gerekli önlemler alındı.

Yetkililer, doğal miras niteliğindeki anıt ağaçların korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla bakım çalışmalarının düzenli olarak sürdürüldüğünü belirtti. Yapılan çalışmalarla hem ziyaretçilerin güvenliğinin artırılması hem de ağaçların sağlıklı gelişiminin desteklenmesinin hedeflendiği ifade edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 80 şüpheli gözaltına alındı

Türkiye güne yeni bir operasyonla başladı! 80 kişi gözaltında
Ankara kulisleri hareketli! Özgür Özel’in yeni partisinin adı belli oldu

Özel’in yeni partisinin adı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara kulisleri 'Muhittin Böcek tahliye olabilir' iddiası ile çalkalanıyor

Ankara kulisleri bu iddia ile çalkalanıyor
Trafikteki kavga vahşetle bitti: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Herkesin gözü önünde vahşice katletti
İstanbul'daki dev AVM'nin tamamı satıldı

İstanbul'un dev AVM'sinin tamamı satıldı
Yürekleri ağza getiren anlar! 21 aylık çocuk balkondan düştü

21 aylık bebek balkondan düştü
Süheyl Uygur ve Burçin Orhon’un kızı Lara Zeynep annesinin izinden gitti, oryantal oldu

90'lı yıllara damga vuran çiftin kızları büyüdü, oryantal oldu
Bulgaristan'da yüksek saflık oranına sahip altın ve bakır yatağı keşfedildi

Burnumuzun dibinde keşfedildi! Komşuya milyarlar akacak
Ankara'da NATO zirvesi alarmı! İşte şehir genelinde alınan kararlar

O tarihlerde tüm konserler iptal, 9 ilçede de memurlar izne çıkıyor
let originalTop = masthead.offsetTop; let hasShown = false; let timer = null; function hasAdContent() { return masthead.querySelector("iframe, img, video, ins, object, embed") || masthead.innerHTML.trim().length >30; } function getTop() { const bottomSection = document.querySelector(".bottom-section.h-100px"); if (bottomSection) { return bottomSection.getBoundingClientRect().bottom; } return 102; } function showAd() { if (hasShown || !hasAdContent()) return; hasShown = true; wrapper.style.setProperty("--masthead-top", getTop() + "px"); wrapper.classList.add("is-overlay"); masthead.classList.add("is-fixed"); requestAnimationFrame(function () { masthead.classList.add("is-visible"); }); clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function () { masthead.classList.remove("is-visible"); masthead.classList.remove("is-fixed"); wrapper.classList.remove("is-overlay"); wrapper.style.removeProperty("--masthead-top"); }, 5000); } window.addEventListener("scroll", function () { if (window.scrollY >originalTop + 50 && !hasShown) { showAd(); } }); }); --%>