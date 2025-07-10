Karacasu'da Sıcak Nokta Uygulaması: 167 Kişi Sorgulandı, 1 Aranan Yakalandı

Karacasu'da Sıcak Nokta Uygulaması: 167 Kişi Sorgulandı, 1 Aranan Yakalandı
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen sıcak nokta uygulamasında 167 kişi sorgulandı ve 1 aranan şahıs yakalandı. Uygulama sırasında 43 araç kontrol edildi ve 6 umuma açık işletme denetlendi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde jandarma tarafından yapılan sıcak nokta uygulamasında 167 şahıs sorgulanırken, 1 aranan şahıs yakalandı.

Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığınca Karacasu ilçesi Yenice ve Alemler Mahallelerinde asayiş timleri tarafından suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla yol kontrol noktası ve umuma açık yerlerde " Sıcak Nokta Uygulaması" gerçekleştirildi. Faaliyette, 167 şahıs sorgulanırken, 1 aranan şahıs yakalandı, 43 araç kontrol edildi. Uygulamada 6 umuma açık işletmenin kontrolü yapılırken, 6 araç/sürücüye idari para cezası uygulandığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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