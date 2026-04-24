Karacasu'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

Aydın'ın Karacasu ilçesinde jandarma ekiplerince iki adrese düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri ele geçirilirken, olayla ilgili adli süreç başlatıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, ruhsatsız silah bulundurulması ve silah kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Alemler ve Bereketli mahallelerinde belirlenen iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilere ait ikametlerde yapılan adli aramalarda 2 adet seri numarası bulunmayan ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca şarjörü ve 4 adet fişek ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve mühimmatlara el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

