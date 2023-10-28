Karacabey'de Tartışma Sonucu Kalp Krizi Geçiren Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yaşanan olayda, tartışma sonucu darbedilen bir kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli kendini ihbar ederek jandarmaya teslim oldu.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde İbrahim M. (54), tartıştığı Mehmet Sait R. (25) darbedilmesi sonucu kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Olayın ardından kendini ihbar eden Mehmet Sait R. jandarmaya teslim olurken, İbrahim M.'nin ise bir süre önce bypass ameliyatı olduğu öğrenildi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Canbalı Mahallesi, Küme Evleri mevkisinde meydana geldi. Sokakta karşılaşan Mehmet Sait R. ile İbrahim M. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Sait R., iddiaya göre, İbrahim M.'yi tekme ve yumrukla darbetti. Darp sonucu İbrahim M.'nin fenalık geçirdiğini gören Mehmet Sait R., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği belirlenen İbrahim M., Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BİR SÜRE ÖNCE BYPASS OLMUŞ

Bir süre önce bypass ameliyatı olduğu öğrenilen İbrahim M., kaldırıldığı Karacabey Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

KENDİNİ İHBAR EDİP TESLİM OLDU

Olayın ardından jandarma ekiplerini arayarak kendini ihbar eden Mehmet Sait R., gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.