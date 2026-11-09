Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Karabük Yenice'de otomobil ile kamyonet çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük Yenice'de otomobil ile kamyonet çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Karabük Yenice'de otomobil ile kamyonet çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'ün Yenice ilçesinde otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; bir yaralının tedavisi kırmızı alanda sürüyor.

Karabük'ün Yenice ilçesinde otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Yenice-Zonguldak kara yolu Atatürk Mahallesi Tomruk deposu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakan Bağbaşı (42) idaresindeki 34 MHA 232 plakalı otomobil ile Abdulsamet Aksoy yönetimindeki 06 FUH 701 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Atakan Bağbaşı olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Hakan Bağbaşı ve M.S.K. ile kamyonet sürücüsü Abdulsamet Aksoy yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Hakan Bağbaşı'nın tedavisinin kırmızı alanda sürdüğü, diğer iki yaralının ise ilk belirlemelere göre hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 49 sitede yayınlandı.
Sarıgül hakkında bomba iddia: ABD'li tercümana asansörde kabusu yaşatmış

Sarıgül Amerika'da da rahat durmamış
İsrailli turistler tekne çalışanını suya atıp dalga geçti! Savunmaları pes dedirtti

İsrailli turistlerin şımarıklığına bakın! Savunmaları olaydan beter
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya 'Ev hanımıyım' deyip aylık gelirini açıkladı92

Fatma Betül "Ev hanımıyım" deyip aylık gelirini açıkladı
Malatya'da bakım merkezinde kalan 68 yaşındaki babası için suç duyurusu! Kızı, kafatasının kırıldığını ve parasının çalındığını iddia etti

Emanet ettiği babasının kafatası kırıldı! Kızından ağır iddialar
Müzeye girişte yeni dönem! Kimlik kartları Müzekart olarak kullanılacak

Cüzdandaki o kart müze bileti oluyor! Gişede sıra beklemek yok
Kar yağışı bastırdı! 2 ilde tatil kararları peş peşe geldi

Kar yağışı bastırdı! 2 ilde tatil kararları peş peşe geldi
Ünlü komedyen Russell Brand tecavüzden suçlu bulundu, cezaevine konuldu

Tecavüzden suçlu bulundu! Şimdi onu cezaevi kabusu bekliyor
Ne şakaları var ne de acımaları! Barcelona geriden gelip kazandı

Ne şakaları var ne de acımaları! Geriden gelip kazandılar
Buse Terim'e babası üzerinden yüklendiler! Cevabı çok sert oldu

"Fatih Terim'in kızı olmak dışında vasfı yok" sözlerine fena patladı