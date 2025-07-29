Karabük'teki Orman Yangını Villaları Tehdit Etti

Karabük'teki Orman Yangını Villaları Tehdit Etti
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Karabük’ün Kahyalar Köyü yakınlarında çıkan orman yangını, Sarı Konak Villaları'na büyük tehlike oluşturdu. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Villaların çevresi dronla görüntülendi.

Karabük'ün merkez ilçesine bağlı Kahyalar Köyü yakınlarında çıkan orman yangını nedeniyle büyük tehlike atlatan villalar dronla görüntülendi.

Dün saat 18.06 sıralarında Kahyalar Köyü Kabaoğlu mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın yaklaşık 12 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Geniş alanda etkili olan yangın nedeniyle yerleşim yerlerinden olan Sarı Konak Villaları büyük tehlike atlattı. Yapıları üç taraftan saran alevler ekiplerin hızlı müdahalesiyle sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü. Dron görüntüleri, villaların çevresindeki doğanın nasıl yeşilden siyaha döndüğünü gözler önüne serdi.

Sarı Konak Villaları sakinlerinden Bahattin Yel (51), yangının villalara yaklaşık 7-8 kilometre uzaklıkta başladığını, fakat rüzgar nedeniyle hızla yayıldığını belirtti. Yel, komşularıyla birlikte yangına ilk müdahaleyi yaptıklarını ancak yangının kontrol edilemez hale geldiğini söyledi. "Allah devlete, millete zeval vermesin. Anında bütün ekip geldi buraya," diyerek yetkililere teşekkür etti.

Yel ayrıca, mahalledeki 27 konutun tahliye edildiğini, ancak kendisinin yardım amacıyla bölgede kalmayı tercih ettiğini belirtti.

Yangına müdahale eden ekipler arasında yer alan ve Sinop'un Boyabat ilçesinden gelen Emirhan Erol, 6 gündür Karabük'te görev yapıyor. Ayağının su toplamasına rağmen çalışmalara ara vermediğini belirten Erol, "Çok mücadele verdik, büyük yangınlara girdik. Rüzgardan kaçmak zorunda kaldık ama baş ettik. Ayağım su topladı ama sorun yok" diyerek fedakarlıklarını anlattı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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