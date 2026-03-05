Haberler

Kavalı alınan sokak sanatçısı çatıya çıktı

Karabük'te zabıta ekiplerinin kavalını almasının ardından sokak sanatçısı İbrahim Daloğlu, 6 katlı bir binanın çatısına çıkarak eylem yaptı. Olay yerine gelen polis ekipleri, Daloğlu'nu ikna ederek çatıdan indirdi ve kavalını geri verdi.

Karabük'ün en işlek noktalarından biri olan Kemal Güneş Caddesi'nde elindeki kavalıyla sokak sanatçılığı yapan bir kişi, zabıta ekiplerinin kavalını almasının ardından 6 katlı binanın çatısına çıkarak eylem yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Kemal Güneş Caddesi'nde kaval çalarak geçimini sağlamaya çalışan İbrahim Daloğlu isimli vatandaşın kavalı zabıta ekipleri tarafından alındı. Bunun üzerine Daloğlu, cadde üzerindeki 6 katlı bir binanın çatısına çıkarak kenarına oturdu.

Vatandaşların meraklı bakışları arasında çatı kenarında oturan Daloğlu, aşağıda bulunan polis ekiplerine el hareketleriyle kavalının alındığını ifade ederek geri getirilmesini istedi.

Olay yerine gelen ekiplerin ikna çabalarının ardından Daloğlu kısa süre sonra kendi çabasıyla çatıdan aşağı indi. Zabıta ekipleri tarafından geri getirilen kavalını teslim alan Daloğlu, daha sonra polis ekipleri eşliğinde karakola götürülerek ifadesi alındı. - KARABÜK

