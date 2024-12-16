Karabük'te Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu

Karabük'te yaşlı adam evinin önünde ölü bulundu.

Olay, Namık Kemal Mahallesi Kanarya Sokak'ta meydana geldi. Cemal K.'nın (82) evinin önünde hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK