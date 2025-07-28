Karabük'te Yangın Söndürme Çalışmalarında Kaza: 3 Yaralı

Karabük'te Yangın Söndürme Çalışmalarında Kaza: 3 Yaralı
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Karabük'te, orman yangınlarına yönelik söndürme çalışmalarına katılan arazöz, midibüs ile çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te yangını söndürme çalışmalarına katılan arazözün midibüs ile çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, D-755 karayolu Ovacık kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde 6 gündür devam orman yangınlarını söndürme çalışmasına destek için Kastamonu'dan gelen Recep Dinçer idaresindeki arazöz ile midibüs çarpıştı. Kazada Dinçer ve midibüsteki 2 yolcu hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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