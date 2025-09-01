Karabük'te Yangın Kastamonu'ya Sıçradı, Güzelce Köyü Tahliye Edildi

Güncelleme:
Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgar nedeniyle Kastamonu'nun Araç ilçesine ulaştı. Yangının yaklaştığı Güzelce köyü tahliye edildi. Ekipler yangına müdahale etmeye devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, dün Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyü ile Eflani ilçesine bağlı Saraycık köyü arasındaki ormanlık alanda çıkan yangında 2'nci güne girildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Kastamonu'nun Araç ilçesine sıçradı.

Alevlerin yaklaştığı Araç ilçesine bağlı Güzelce köyünde yaşayanlar tedbir amacıyla tahliye edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi ise sürüyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
