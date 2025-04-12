Karabük'te Yangın: Anne ve 3 Çocuğu Dumandan Etkilendi

Ev yangınında anne ve 3 çocuğu dumandan etkilendi

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında anne ve 3 çocuğu dumandan etkilendi.

Olay Barış Mahallesi Göztepe Sitesinde meydana geldi.

Mustafa B. ve ailesinin yaşadığı 4 katlı apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken dumandan etkilenen anne Samiye B., ile çocukları Ahmet, Esma ve Müberra B.'nin tedavileri ambulansta yapıldı.

Maddi hasara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.