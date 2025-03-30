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Karabük'te Yabancı Öğrencilerin Kaldığı Evde Yangın Çıktı

Karabük'te Yabancı Öğrencilerin Kaldığı Evde Yangın Çıktı
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Karabük'te yabancı öğrencilerin kaldığı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Olayda maddi hasar oluştu, yangının bayram namazı sırasında meydana geldiği öğrenildi.

Karabük'te yabancı öğrencilerin kaldığı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay 100. Yıl Mahallesi 1003 Nolu Caddede meydana geldi. Beş katlı Karaağaç Sitesinin birinci katındaki dairenin mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın söndürülürken, evde maddi hasar oluştu.

Evde yabancı öğrencilerin kaldığı ve yangının bayram namazı sırasında çıktığı öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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