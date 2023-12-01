Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Karabük'te emniyet ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda toplamda 37 adet uyuşturucu hap ve 3.19 gram esrar ele geçirildi.

Karabük'te emniyet ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kentte uyuşturucu faaliyetinde bulunan şahıslara yönelik operasyonları sürdürüyor. Uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi faaliyetleri çerçevesinde yürütülen saha faaliyetleri ve istihbarı faaliyetler sonucunda cumhuriyet savcısından alınan talimat doğrultusunda Şehirlerarası Otobüs Terminalinde iki ayrı operasyon düzenlendi. Ekipler H.E. isimli şahısın üzerinde yaptığı aramada 30 adet uyuşturucu hap ile 7.38 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. İkinci operasyonda da E.Ö. isimli şahıs ise 3.19 gram esrar ile yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - KARABÜK