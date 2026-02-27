Karabük'te narkotik operasyonları: 1 tutuklama

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilgili birimlerce, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen saha faaliyetleri kapsamında il genelinde 4 ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda toplam 8 kişi hakkında işlem yapılırken, 1 şahıs tutuklandı, 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan çalışmalarda daralı 28,61 gram sentetik kannabinoid maddesi, 46 adet sentetik ecza, daralı ağırlığı 0,36 gram metamfetamin maddesi ile 1 adet payp ele geçirildi.

Ayrıca Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilgili birim personeli tarafından ortak yürütülen çalışmalar ve denetimler sonucunda, 'uyuşturucu suçlarından' aranması bulunan 1 firari şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Karabük halkını ve geleceğin teminatı gençleri uyuşturucu madde ve türevlerinin zararlarından korumak, suçu oluşmadan önlemek amacıyla çalışmaların, vatandaşların da desteğiyle, büyük bir dikkat ve özveriyle sürdürüleceği bildirildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı