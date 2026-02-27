Haberler

Karabük'te narkotik operasyonları: 1 tutuklama

Karabük'te narkotik operasyonları: 1 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlediği 4 operasyonda toplam 8 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilgili birimlerce, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen saha faaliyetleri kapsamında il genelinde 4 ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda toplam 8 kişi hakkında işlem yapılırken, 1 şahıs tutuklandı, 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan çalışmalarda daralı 28,61 gram sentetik kannabinoid maddesi, 46 adet sentetik ecza, daralı ağırlığı 0,36 gram metamfetamin maddesi ile 1 adet payp ele geçirildi.

Ayrıca Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilgili birim personeli tarafından ortak yürütülen çalışmalar ve denetimler sonucunda, 'uyuşturucu suçlarından' aranması bulunan 1 firari şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Karabük halkını ve geleceğin teminatı gençleri uyuşturucu madde ve türevlerinin zararlarından korumak, suçu oluşmadan önlemek amacıyla çalışmaların, vatandaşların da desteğiyle, büyük bir dikkat ve özveriyle sürdürüleceği bildirildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin

ABD'den İsrail'deki vatandaşlarına uyarı: Ülkeyi bugün terk edin
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı

14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'ın müttefik ülkesinden şok eden karar! Acil koduyla çağrı yapıldı

İran'ın müttefik ülkesinden şok eden karar! Acil koduyla çağrı yapıldı
Bilim dünyası şokta! 60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu

60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu! Bilim dünyası şokta
Bir de öğretmen olacak: Yaptığı rezilliği kamera böyle kaydetti

Bir de öğretmen olacak: Yaptığı rezilliği kamera böyle kaydetti
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı

Bu ne şimdi? Hani sağ elin verdiğini sol el görmeyecekti
İran'ın müttefik ülkesinden şok eden karar! Acil koduyla çağrı yapıldı

İran'ın müttefik ülkesinden şok eden karar! Acil koduyla çağrı yapıldı
Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı

Türkiye'nin en işlek yolu bir gecede göle döndü! Şaşırtan görüntüler
Manchester United'ın kovduğu Amorim bayram edecek

Aldığı haberle kovulduğuna gram üzülmeyecek