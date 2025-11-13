Karabük'te Trafik Kazası: İki Yaralı

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Kastamonu- Karabük kara yolunun Çevrikköprü mevkiinde meydana geldi. B.K. idaresindeki 34 PIK 85 plakalı otomobil, Kastamonu istikametinden Karabük yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun refüjüne çarparak takla attı. Kazada, sürücü B.K. ile yolcu A.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - KARABÜK