Karabük'teki feci kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

Güncelleme:
Karabük-Yenice karayolu Pirinçlik mevkiinde otomobil ve kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Kaza, Karabük-Yenice karayolu Pirinçlik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan K. (59) idaresindeki 67 ADM 826 plakalı kamyon ile Gökhan Moğulkoç (49) yönetimindeki 78 BE 107 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken kazada sürücüler ile İbrahim M. (75), Furkan Kaan M. (5), Fatma Moğulkoç (45) ve Remziye M. (74) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarılırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan otomobil sürücüsü Gökhan Moğulkoç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Fatma Moğulkoç da doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
