Kara yolunda ters istikamette ilerleyen sürücü kamerada

Karabük-Eskipazar kara yolunda ters yönde ilerleyen bir otomobil, diğer sürücülerin ani manevralarıyla kazaya yol açmadan atlatıldı. O anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Karabük-Eskipazar kara yolunda ters yönde ilerleyen otomobil sürücüsü faciaya davetiye çıkarırken, karşı yönden gelen araçların sürücüleri ani manevralarla kazadan son anda kurtuldu.

Olay, Mermer Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan sürücüler, kendi şeritlerinde ters yönden hızla gelen otomobili görünce panik yaşadı.

Karşı yönden gelen aracı son anda fark eden sürücüler, ani manevralarla ihtimali kazadan kurtuldu.

Ters yönde ilerleyen sürücünün, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attığı, kilometrelerce bu şekilde ilerledikten sonra gözden kaybolduğu anlar araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, ters yönden gelen otomobili fark eden sürücünün direksiyonu kırarak çarpışmayı önlediği, arka kamera kayıtlarında ise otomobilin kamyonun yanından hızla geçtiği anlar yer aldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
