Haberler

Karabük'te tehlikeli adrenalin: Gençlerin bazıları trafikte tehlikeli akrobasi yaptı, diğeri şelale sularında mahsur kaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te gençlerin tehlikeli adrenalin arayışı cep telefonu kameralarına yansıdı. Kent merkezinde motosiklet ve elektrikli bisikletlerle trafikte akrobasi yapan gençler tehlike saçarken, Eskipazar ilçesinde ise cipleriyle şelale bölgesine giren gençler suya saplanarak mahsur kaldı. Her iki olay da vatandaşların tepkisini çekti.

İlk olay Karabük Bahçelievler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre caddeyi adeta pist alanına çeviren gençler, motosiklet ve elektrikli bisikletlerle akrobatik hareketler yaparak hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı.

Görüntülerde bir motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken yüzüstü yatar şekilde ilerlediği, başka bir gencin ise elektrikli bisikletle tek teker üzerinde gittiği görüldü. Park halindeki araçlar ve yayaların arasından yapılan tehlikeli manevralar vatandaşların tepkisine neden oldu. Mahalle sakinleri, özellikle akşam saatlerinde benzer görüntülerin arttığını belirterek denetimlerin artırılmasını istedi. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından emniyet ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi.

Bir diğer tehlikeli görüntü ise Eskipazar ilçesinden geldi. Şelale bölgesine cipleriyle giren gençler, suyun içinde ilerlemek isterken araçlarından biri mahsur kaldı. Zor anlar yaşayan gençlerin yardımına diğer araçtakiler yetişti. Mahsur kalan cip, halat yardımıyla çekilerek bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olayda yaralanan olmazken, hem trafikte hem de doğada yaşanan kontrolsüz cesaret gösterileri "adrenalin tutkusu faciaya dönüşebilirdi" yorumlarına neden oldu. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı

Asgari ücretle çalışan milyonları kızdıracak çıkış

ABD, BAE ve Katar'daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi

Neler oluyor? Gece boyunca süren sevkiyat radara böyle yansıdı
Akran zorbalığı cinsiyet dinlemiyor! Metruk binada dehşete düşüren görüntü

Okulları adam etmek için kafa yorarken gelen görüntüye bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de sıcak saatler: Saran'ın koltuğuna sürpriz aday

Yolun sonuna geldi! İşte Saran'ın koltuğuna ilk aday

Yasak aşkıyla birlikteyken eşi ve çocuklarına yakalandı

Yasak aşk macerası kısa sürdü! Çocukları koşarak babalarına sarıldı
Altın fiyatlarını hareketlendiren haber

Altın fiyatlarını zıplatan haber
Tedesco'yu haklı çıkaran görüntü: Geleni geçeni görüyorlar

Milyonlarca Fener taraftarını delirten görüntü

Fenerbahçe'de sıcak saatler: Saran'ın koltuğuna sürpriz aday

Yolun sonuna geldi! İşte Saran'ın koltuğuna ilk aday

Japonya Hava Kuvvetleri alarmda! ABD yapımı F-15'ler havada parçalanmaya başladı

Ordu alarmda! ABD yapımı uçaklar havada parçalanmaya başladı
Tartıştığı komşusu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Kız meselesi yüzünden komşusu tarafından bıçaklanarak öldürüldü