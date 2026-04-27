Karabük'te tehlikeli adrenalin: Gençlerin bazıları trafikte tehlikeli akrobasi yaptı, diğeri şelale sularında mahsur kaldı

Karabük'te gençlerin tehlikeli adrenalin arayışı cep telefonu kameralarına yansıdı. Kent merkezinde motosiklet ve elektrikli bisikletlerle trafikte akrobasi yapan gençler tehlike saçarken, Eskipazar ilçesinde ise cipleriyle şelale bölgesine giren gençler suya saplanarak mahsur kaldı. Her iki olay da vatandaşların tepkisini çekti.

İlk olay Karabük Bahçelievler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre caddeyi adeta pist alanına çeviren gençler, motosiklet ve elektrikli bisikletlerle akrobatik hareketler yaparak hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı.

Görüntülerde bir motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken yüzüstü yatar şekilde ilerlediği, başka bir gencin ise elektrikli bisikletle tek teker üzerinde gittiği görüldü. Park halindeki araçlar ve yayaların arasından yapılan tehlikeli manevralar vatandaşların tepkisine neden oldu. Mahalle sakinleri, özellikle akşam saatlerinde benzer görüntülerin arttığını belirterek denetimlerin artırılmasını istedi. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından emniyet ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi.

Bir diğer tehlikeli görüntü ise Eskipazar ilçesinden geldi. Şelale bölgesine cipleriyle giren gençler, suyun içinde ilerlemek isterken araçlarından biri mahsur kaldı. Zor anlar yaşayan gençlerin yardımına diğer araçtakiler yetişti. Mahsur kalan cip, halat yardımıyla çekilerek bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olayda yaralanan olmazken, hem trafikte hem de doğada yaşanan kontrolsüz cesaret gösterileri "adrenalin tutkusu faciaya dönüşebilirdi" yorumlarına neden oldu. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı