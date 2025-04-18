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Karabük'te Taş, Duba ve Bıçakla Kavga: 1 Yaralı

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Karabük'te bir tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu taraflar birbirlerine taş, duba ve bıçakla saldırdı. Olay anı kameraya yansırken, bıçakla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı ve saldırgan yakalandı.

Birbirlerine taş, duba ve bıçakla saldırdılar... Kavga anı kamerada

KARABÜK - Karabük'te çıkan kavgada taraflar birbirlerine taş, duba ve bıçakla saldırdı. Kavgada 1 kişi yaralanırken, olay anı kameraya yansıdı.

Olay, Kemal Güneş Caddesinde meydana geldi. Belgin ile eşi Serdal K. karşılaştıkları Murat A. isimli şahısla henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine taş, duba ve bıçakla saldırdı. Kavgaya karışan kadın, bıçakla kolundan yaralanırken kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bıçaklı saldırgan Murat A. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - 3.Sayfa
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