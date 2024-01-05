Karabük'te Tarihi Eser Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı
Karabük'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Esentepe Mahallesi'nde yapılan aramada 6 parça tarihi eser ele geçirildi.
Karabük'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu Esentepe Mahallesi'nde bir şahsın üzerinde yapılan aramada 6 parça tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi. Objelere el konulurken, şahıs gözaltına alındı. - KARABÜK