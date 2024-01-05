Üye Girişi
Haberler

Karabük'te Tarihi Eser Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Abone Ol

Karabük'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Esentepe Mahallesi'nde yapılan aramada 6 parça tarihi eser ele geçirildi.

Karabük'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu Esentepe Mahallesi'nde bir şahsın üzerinde yapılan aramada 6 parça tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi. Objelere el konulurken, şahıs gözaltına alındı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Esentepe Jandarma Karabük Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title