Karabük'te silahla havaya ateş açan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ergenekon Mahallesi'nde araç içerisinden silahla ateş açıldığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada söz konusu şahsın M.D. olduğunu tespit etti. Şahıs gözaltına alınırken, yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait mermi ele geçirildi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından olay yerinde ele geçirilen ve muhafaza altına alınan mermi kovanlarının şahıstan ele geçirilen silaha ait olmadığı tespit edilirken, yapılan yeni çalışmada M.D.'ye ait bir adet daha ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen silahlara el konuldu.

Polis ekipleri ayrıca Aydınlıkevler Mahallesi'nde silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine yaptıkları çalışmada, olayın faili B.Ö.'yü gözaltına aldı. Yapılan aramada 1 adet kurusıkı tabir edilen ses tabancası ve tabancaya ait mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şahıs hakkında soruşturma başlatıldı. - KARABÜK