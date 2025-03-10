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Karabük'te Sahte İçkiden Hayatını Kaybeden Vatandaş Toprağa Verildi

Karabük'te Sahte İçkiden Hayatını Kaybeden Vatandaş Toprağa Verildi
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Karabük'te sahte içki nedeniyle hastanede tedavi gören Aydın Çetintaş, 2 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Hastanede yoğun bakımda tedavi edilen Çetintaş için cenaze töreni düzenlendi.

Karabük'te sahte içki nedeniyle hastanede tedavi gören bir kişi 2 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Karabük'te yaşayan Aydın Çetintaş (59) isimli vatandaş iki hafta önce görme kaybı ve ateş şikayetiyle Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Çetintaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sahte içkiden zehirlenmeye bağlı olarak yaşamını yitirdiği belirlenen Çetintaş için Merkez Ulu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çetintaş'ın naaşı 5000 Evler Aile Mezarlığında toprağa verildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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