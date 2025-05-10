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Karabük'te Park Halindeki Araca Çarpan Sürücü Yaralandı

Karabük'te Park Halindeki Araca Çarpan Sürücü Yaralandı
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Safranbolu'da park halindeki bir otomobile çarpan araçtaki kadın sürücü yaralanırken, başka bir vatandaş kazadan son anda kurtuldu. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde park halindeki otomobile çarpan araçtaki kadın sürücü yaralandı. Diğer sürücünün ise araçların altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Emek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan araca çarptı. Bu sırada, park halindeki otomobilin ön tamponunda diz çökerek işlem yaptığı öğrenilen Mustafa K.K., çarpmanın etkisiyle yere düştü. Araçların altında kalmaktan son anda kurtulan vatandaş kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Mustafa K.K.'nin aracının önünde çalıştığı sırada yaşanan çarpma ve yere düşme anı yer aldı.

Kazada otomobil sürücüsü de hafif şekilde yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücünün tedavisi ayakta tamamlandı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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