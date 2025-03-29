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Karabük'te Otomobilin Tıra Çarpması Sonucu 5 Kişi Yaralandı

Karabük'te Otomobilin Tıra Çarpması Sonucu 5 Kişi Yaralandı
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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde park halindeki bir tıra çarpan otomobilde 2'si çocuk toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük-Ankara karayolunun Kemikli mevkisinde meydana geldi. S.S. idaresindeki 55 AGV 927 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan T.Y. yönetimindeki 41 AKN 012 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada sürücü ile yanındaki U.H, D.S, E.S. (4) ve D.S. (8) yaralanırken durumun bildirilmesi üzerine olay polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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