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Jandarma, alevlerin arasındaki kaplumbağa ve yavrularını kurtardı

Jandarma, alevlerin arasındaki kaplumbağa ve yavrularını kurtardı
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Karabük'te bahçede çıkan ot yangını evlere sıçramadan söndürülürken, jandarma ekipleri alevler arasında kalan kaplumbağa ve yavrularını güvenli alana taşıdı.

Karabük'te bahçede çıkan ot yangını ekiplerin müdahalesiyle evlere sıçramadan söndürülürken, jandarma personeli alevlerin arasında kalan kaplumbağa ile yavrularını güvenli alana taşıdı.

Olay merkeze bağlı Burunsuz köyü Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Halil Yıldırım'a ait bahçenin yol kenarındaki alanda henüz belirlenemeyen nedenle ot yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin koordineli çalışmasıyla yangın, çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında bölgede bulunan bir kaplumbağa ile yavruları, jandarma ekiplerince güvenli alana taşındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Öte yandan yangın nedeniyle zarar gören 2 dönümlük alan dron ile görüntülendi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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