Karabük'te Orman Yangını: Ekipler Müdahaleye Devam Ediyor

Güncelleme:
Karabük'ün Arıcak köyü mevkiinde meydana gelen orman yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yangına çok sayıda itfaiye aracı ve helikopterle müdahale ediliyor.

Karabük'ün Arıcak köyü mevkiinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Ekiplerin hem havadan hem karadan müdahalesi sürüyor.

Karabük'ün Arıcak köyü mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Yaklaşık 1,5 saat önce başlayan yangına çevre ilçelerden sevk edilen çok sayıda itfaiye aracı, arazöz ve su tankeriyle müdahale ediliyor.

Yangının ilerlemesini durdurmak için iş makineleriyle yol açma çalışmaları yürütülüyor. Alevler, dron ile görüntülenirken, bir yangın söndürme helikopteri de havadan su atarak müdahalede bulunuyor. Yangın söndürme çalışmaları hem karadan hem havadan sürüyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
