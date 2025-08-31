Karabük'te Orman Yangını, Ekipler Mücadele Ediyor

Karabük'te yaklaşık 3 saat önce çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyümeye devam ederken, ekipler yangını söndürmek için canla başla mücadele ediyor.

Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyü ile Eflani ilçesine bağlı Saraycık köyü arasındaki ormanlık alanda saat 14.20 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, arazöz ve su tankerleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saattir devam eden yangın rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ederken, hem karadan hem havadan müdahale sürüyor. - KARABÜK