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Karabük'te 6 Ayrı Narkotik Operasyonu: 3 Tutuklama

Karabük'te 6 Ayrı Narkotik Operasyonu: 3 Tutuklama
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Karabük'te polis ekiplerince 6 ayrı narkotik operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilenler arasında sentetik kannabinoid, metamfetamin, reçine esrar ve sentetik ecza bulunuyor.

Karabük'te polis ekiplerince düzenlenen 6 ayrı narkotik operasyonunda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, işlem yapılan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilgili birimlerce uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik il genelinde 6 ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 5 parça halinde net 2,96 gram, 224 içimlik peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 14 içimlik peçeteye emdirilmiş 0,1 gram sentetik kannabinoid, 8,13 gram metamfetamin, 6,29 gram reçine esrar, 16 adet sentetik ecza ile daralı ağırlığı 1,80 gram, net ağırlığı 0,88 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında toplam 12 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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