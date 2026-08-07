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Karabük'te 8 Narkotik Operasyonu: 2 Tutuklama

Karabük'te 8 Narkotik Operasyonu: 2 Tutuklama
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Karabük’te polis ekiplerince düzenlenen 8 ayrı narkotik operasyonunda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, gözaltına alınan 9 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Karabük'te polis ekiplerince düzenlenen 8 ayrı narkotik operasyonunda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilgili birimlerce uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik 13 Temmuz-6 Ağustos tarihleri arasında kent genelinde 8 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 24,41 gram esrar, 224 adet sentetik ecza hap, 15,79 gram sentetik kannabinoid, 23,64 gram metamfetamin ile uyuşturucu kullanımında kullanılan 3 cam aparat ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 9 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilgili birimlerce yürütülen denetim ve çalışmalarda, uyuşturucu suçlarından aranan 4 firari hükümlü ve şüpheli yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3'ü adli mercilere teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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