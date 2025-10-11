Karabük'te Motosiklet Sürücüsüne Otomobil Çarpması Sonucu Yaralanma

Karabük'te kırmızı ışıkta bekleyen motosiklet sürücüsüne otomobil çarptı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, saat: 22.45 sıralarında Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Kardemir kavşağında meydana geldi. Kent merkezi yönüne giden 57 ACJ 121 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen motosiklet sürücüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan motosiklet sürücüsü yola düşerek yaralandı. Motosiklet ise metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan motosikletli Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK