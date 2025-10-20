Haberler

Karabük'te Motosiklet Kazası: Bir Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Karabük'te kontrolünü kaybeden motosiklet kaldırıma çarptı. Kazada 16 yaşındaki sürücü yaralanırken, 17 yaşındaki yolcu hayatını kaybetti.

Karabük'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet kaldırıma çarparak sürüklendi. Kazada 1 lise öğrencisi hayatını kaybederken, 16 yaşındaki sürücü ise yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 115. Cadde üzerinde meydana geldi. U.K.'nın (16) kullandığı 58 AEM 275 plakalı motosiklet, kavşak çıkışında kontrolden çıkarak yolun sağındaki kaldırım taşlarına çarpıp üzerine çıktı. Motosiklet metrelerce sürüklenirken, kazada sürücü Umut K. ile motosiklette yolcu olarak bulunan lise son sınıf öğrencisi Berrak Doğdu (17) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Umut K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, ağır yaralanan Berrak Doğdu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
