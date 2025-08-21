Karabük'te Lunaparkta Oyun İşletmecisi Ölü Bulundu

Karabük'te Lunaparkta Oyun İşletmecisi Ölü Bulundu
Karabük'te bir lunaparkta oyun işletmeciliği yapan 63 yaşındaki Yüksel Darı, arkadaşları tarafından hareketsiz halde bulunarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük'te lunapark içerisinde oyun işletmeciliği yapan 63 yaşındaki adam ölü bulundu.

Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Lunapark içerisinde oyun işletmeciliği yapan Yüksel Darı'nın (63) hareketsiz şekilde yattığını gören arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Darı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Darı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
