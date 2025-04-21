Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı! Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda

Türkiye için tarihi gün! Artık 11 ülkeden biri konumundayız
Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'den haber var: Çalışmayan kalbinin sağ kısmı...
İznik'te Papa Francis için lokma döktürdüler

1 ay sonra ziyaret edeceği ilçede büyük keder! Adına lokma döktürdüler
Emniyette ve savcılıkta susan oyuncu Sevil Akdağ, hakimlikte döküldü! Hatırlamadığı tek an var

Oyuncu Sevil Akdağ hakimlikte döküldü! Hatırlamadığı tek an var

Karabük'te Kaya Parçası Otomobile Düştü: 5 Yaralı

Karabük'te Kaya Parçası Otomobile Düştü: 5 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük-Yenice kara yolunda seyir halindeki otomobilin üzerine düşen kaya parçası nedeniyle 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Karabük'te seyir halindeki otomobilin üzere kaya parçasının düşmesi sonucu 2'si çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük-Yenice kara yolunda meydana geldi. Karabük istikametine seyir halinde olan Emre Özgü idaresindeki 05 LA 567 plakalı otomobilin üzerine ormanlık alandan kopan kaya parçası düştü. Ön tarafı ezilen otomobildeki sürücüyle birlikte yolcu olarak bulunan S.Z., E.Z. ve Ö.Z. ile Gülistan Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar önce Yenice Devlet Hastanesi'ne ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.