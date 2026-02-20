Soba faciasında ölen yaşlı adam son yolculuğuna uğurlandı

Karabük'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından ölen 62 yaşındaki Zekeriya Efe, memleketi Bartın'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Karabük'ün Atatürk Mahallesi Süvari Sokak'taki evinde hareketsiz halde bulunan Zekeriya (62) ile eşi Zeynep Efe, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede yaşam mücadelesini kaybeden Zekeriya Efe'nin cenazesi, Bartın'ın Ulus ilçesi Ağa Köyü'nde son yolculuğuna uğurlandı. Ulus S.S. Ulus Nakliyeciler Kooperatifi Eski Başkanı Zekeriya Efe, Ağaköyü Merkez Mahallesi Camii'nde kılınan öğle namazının ardından dualarla köy mezarlığına defnedildi.

Karbonmomoksit zehirlenmesi şüphesi ile tedavi altına alınan Zekeriya Efe'nin eşi Zeynep Efe'nin ise kaldırıldığı Karabük Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı