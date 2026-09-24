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Karabük'te ışık ihlali yapan çekici 1 yaralı kazaya neden oldu, 92 bin TL ceza kesildi

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Karabük'te ışık ihlali yapan çekici 1 yaralı kazaya neden oldu, 92 bin TL ceza kesildi
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Karabük'te Namal Kavşağı'nda ışık ihlali yapan çekici, motosiklet ve otomobile çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı; hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, çekici sürücüsüne 92 bin TL trafik cezası uygulandı.

Karabük'te ışık ihlali yapan çekici, motosiklet ve otomobile çarptı. Kazada motosikletli yaralanırken, çekici sürücüsüne 92 bin TL idari ceza uygulandı.

Kaza, Namal Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ışıklarda kırmızı ışık ihlali yapan K.E. idaresindeki 31 AKZ 207 plakalı çekici, O.Ç. idaresindeki 78 SF 790 plakalı motosiklet ile Ş.B. yönetimindeki 78 ACJ 317 plakalı otomobile çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü O.Ç. yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlenen çekici sürücüsü K.E.'ye, toplam 92 bin TL trafik idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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