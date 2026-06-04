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İskeleden düşen yabancı uyruklu işçi yaralandı

İskeleden düşen yabancı uyruklu işçi yaralandı
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Karabük'te bir inşaatta 4. kattaki iskeleden düşen yabancı uyruklu işçi yaralandı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen işçi hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük'te inşaatta çalıştığı sırada 4'üncü kattaki iskeleden düşen yabancı uyruklu işçi yaralandı.

Olay, Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı devam eden bir inşaatta çalışan Abdurrahman Orabi isimli işçi, 4'üncü katta bulunan iskele üzerinde çalıştığı sırada dengesini kaybederek zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Orabi, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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