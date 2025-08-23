Karabük'te İki Trafik Kazası: 2 Yaralı

Karabük'te İki Trafik Kazası: 2 Yaralı
Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 2 kişi yaralanırken, motosikletten fırlayan bir genci kafasındaki kask korudu. Olaylarla ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük'te iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, motosikletten fırlayan bir genci kafasındaki kask korudu.

Karabük'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, A.Ü. idaresindeki 78 DA 491 plakalı otomobil, 79. Cadde üzerinde Şahin Tepesi istikametinden gelip dönüş yapmak istediği sırada, aynı yönde ilerleyen ve Kapullu Bağlantı Yolu istikametine seyreden V.B.Ü. yönetimindeki 78 ABZ 237 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın ardından motosiklet kaldırıma çarparak devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü V.B.Ü. yaralanarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Safranbolu - Karabük kara yolu Kireçkuyu mevkiinde meydana gelen ikinci kazada Yusuf G. idaresindeki 78 ACG 691 plakalı motosiklet sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayan sürücü yaralanırken, kafasındaki kask sayesinde ölümden döndü. İhbar üzerine olay yerin sevk edilen ambulansla yaralı hastaneye kaldırıldı.

İki kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

